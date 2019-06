Analüüs ei tuvastanud «toidurassismi» Ida- ja Lääne-Euroopa riikides

Euroopa Komisjoni teaduse ja teadmiste teenistus ehk ühisuuringute keskus võttis 1380 proovi 128 erinevalt tootelt 19 Euroopa Liidu liikmesriigis ning komisjoni uuring näitab, et üheksa protsenti samas pakendis müüdavatest toodetest oli erineva sisuga, lisaks oli 22 protsenti selliseid tooteid, kus erineva sisuga toodetel ei olnud päris sama pakend, vaid lihtsalt väga sarnane. Komisjon lisas, et erinev koostis ei tähendanud enamasti kehvemat kvaliteeti.

Komisjon rõhutab kokkuvõttes, et toote koostise erinevuste puhul ei olnud võimalik joont tõmmata geograafiliste piirkondade järgi ehk et just Ida-Euroopas oleks olnud toodete koostis ja kvaliteet kehvem kui kui Lääne-Euroopas, samas tunnistab komisjon, et tegelikult ei ole see uuring piisav, sest Euroopa Liidus on väga palju ja väga erinevaid toidutooteid.