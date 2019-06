Abordiõigus jagab Ühendriigid kaheks

1973. aastal jõustas USA ülemkohus riigi ühe kurikuulsaima kohtulahendi Roe vs. Wade ning kinnitas, et USA põhiseaduse 14. muudatus, mis käsitleb kodakondsuse ja eraelu puutumatust, kaitseb kogu riigis naise õigust teha omal soovil aborti. Lahend ei keela osariikidel sätestada lisatingimusi, kuid määrab kindlaks kriteeriumid abortide piiramiseks raseduse teisel ja kolmandal trimestril, nii et need kaitseksid nii loote kui ka ema õigusi.