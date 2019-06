Tiina Intelmann: Suurbritannias on järjepidevalt segased ajad

«Ka nende (Ühendkuningriigi) suhted Euroopa Liiduga on olnud väga segased. Kui me vaatame näiteks Margaret Thatcheri aega, seal oli ju igasuguseid segadusi (Faulklandi sõda Argentiinaga). Meile diplomaatiale öeldakse, et olge kannatlikud, siin Briti saartel ongi alati segased ajad ja poliitika ongi alati küllatki ette-ennustamatu asi.»

Intelmanni sõnul ei ole hetkel Londoni salongivestluste peateemaks Brexit, kuna selle edasine arutamine on lükatud sügisele. Peamiselt annab kõneainet see, kellest saab konservatiivide (tooride) partei järgmine juht ja seega ka Suurbritannia järgmine peaminister. Senine valitsusjuht Theresa May astus 7. juunil tooride juhi kohalt tagasi, jäädes küll peaministriks edasi kuni ajani, mil selgub uus partei juht.

«Kõigepealt oli kandidaate kümme. Siiani on toiminud terve rida hääletusi, hääletatud on parlamendi liikmete seas, ja praeguse seisuga on jäänud kaks viimast kandidaati – Boris Johnson ja praegune välisminister Jeremy Hunt, kelle vahel peab lõpliku valiku tegema nüüd partei laiem liikmeskond ja parteis on umbes 160 tuhat liiget,» rääkis Intelmann. Briti meedia spekuleerib üha enam, et kaalukauss langeb Johnsoni poole, kes on lisaks muule lubanud lõpule viia ka Brexiti. Lõplikult selgub tooride uus juht juulis.