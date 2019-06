Boris Johnson: UK vajab leppeta Brexiti tagajärgede pehmendamiseks Euroopa Liidu tuge

Johnson on korduvalt öelnud, et Inglismaa peaks Euroopa Liidust lahkuma planeeritud tähtajal 31. oktoobril. Isegi, kui see tähendab, et peab ilma kokkuleppeta lahkuma.

Kuid segaduste vältimiseks piiril ning ettevõtluses on vaja Euroopa Liidu koostööd. «See ei ole ainult meie teha, teine pool peab ka aitama. Väga oluline element on koostöö,» ütles Briti Konservatiivide juhikandidaat Boris Johnson väljaandele BBC.

Teel Inglismaa juhi ametikohale peab favoriit Johnson rinda pistma välisministri Jeremy Huntiga. Endise välisministri ja ühe ametiaja Londoni peaministrina veetnud Johnsoni kohta on öeldud, et tal puudub plaan Inglismaa Euroopa Liidust välja juhtimiseks.

Johnsoni sõnul on praeguse peaministri Theresa May Euroopa Liidust lahkumise lepe «surnud,» sest seda on kolm korda Briti parlamendis tagasi lükatud. Siiski usub Johnson, et on piisavalt aega uue leppe loomiseks enne Inglismaa lahkumise tähtaega.