Marko Mihkelson: oleks lühinägelik arvata, et Vene küberoperatsoonide sihikul on kogu ülejäänud Läänemaailm, aga mitte Eesti

Eesti süsteemid on samas väga hästi kaitstud ja kaitse toimib, avaldas ta veendumust. Mis aga ei tähenda, et küberjulgeolekule ei tuleks igapäevaselt tähelepanu pöörata.

Mihkelson rääkis hiljuti loetud USA mõttekoja CSIS (Center for Strategic and International Studies) ülevaatlikust analüüsist Venemaa mõjutustegevuse kohta küberruumis. Selles toodi välja statistika erinevates keeltes tehtud twitteri säutsude – trollimiste - hulga kohta.

«Mis on huvitav, et aastatel 2014-2018 oli eesti keelseid Vene päritolu trollitud säutse üle kuue tuhande. Need on siis need, mis on kindlaks tehtud. Minu jaoks oleks huvitav teada, milliste teemade lõikes Vene trollid on Eestis meelt muuta püüdnud,» ütles Mihkelson.

Huvitav on tema sõnul seegi, et eesti keelseid säutse, mille Vene päritolu on tuvastatud, on oluliselt enam kui näiteks läti keelseid.

«Ju siis on Eestis olnud mingisugune teema, mille peale on keritud see trollimasin tööle.»

Riigikogu väliskomisjoni asejuhi sõnul oleks see kindlasti teema Eesti uuriva ajakirjanduse jaoks.

«Meie julgeoleku jaoks on ju oluline, et tajuksime täpselt, mis suunas ja kuidas seda (küberatakke ja -mõjutust) tehakse,» ütles Mihkelson. Väga lühinägelik oleks tema hinnangul arvata, et ajal, kui mujal Läänemaailmas tuvastatakse järjepidevalt Vene häkkerite ja eriteenistuste sekkumist riikide valimistesse, sisepoliitikasse jne, on Eesti saareke, kus seda ei toimu.