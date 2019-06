Hondurase sõjaväepolitsei avas üliõpilaste pihta tule

Sadu õpilasi Hondurase riiklikust autonoomsest ülikoolist (UNAH) olid kogunenud meeleavaldustele, et nõuda riigi presidendi Juan Orlando Hernandeze tagasi astumist. Protestid Hernandeze vastu on tuure kogunud eelmisest nädalast, kui kolm meeleavaldajat tapeti.

«Umbes 40 sõjaväe politseinikut sisenesid ülikooli ilma, et keegi oleks neid sinna lubanud,» teatas riigi pealinnas Tegucigalpas asuva ülikooli arengudirektor Armando Sarmiento AFP-le. Sarmiento sõnul jälitasid politseinikud õpilasi ning tulistasid neid.

Viis õpilast said pihta, kuid keegi tõsiselt kannatada ei saanud, teatas Escuela haigla pressiesindaja Laura Schoenherr.

Hondurase vabariigi kombineeritud julgeolekujõud (FUSINA) kirjutasid pressiteates, et õpilased olid «politseinikuid rünnanud modifitseeritud Molotovo kokteilidega, et need oleks surmavamad.»