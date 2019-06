WFP: Jeemeni mässulised blokeerisid tuhandete toiduabi

Mässuliste sõnul olid selles surnud putukad, kuid nüüdseks Omaanis asuva saadetise hilisem kontroll näitas, et see oli puhas, lisas WFP esindaja.

Etteheidete taustal keeb WFP ja Jeemeni mässuliste suurem vaidlus. Selle keskmes on süüdistus, et mässulised varastavad suure osa humanitaarabist endale ja kasutavad miljoneid rahvusvahelistelt doonoritelt saadud dollareid oma sõjamajanduses.

Jeemeni sõja tõttu on riigis maailma suurim humanitaarkatastroof.

WFP peatas Jeemenis osa oma tööst pärast seda, kui kõnelused mässuliste huthidega ei viinud kuhugi ning WFP kordas süüdistust, et huthid varastavad humanitaarabi ja doonorite raha.

Töö peatamine mõjutab 850 000 inimest Sanaas, kus WFP sõnul enamik abist varastatakse. Amet ütles varem sel aastal, et kavatseb toita 2019. aastal umbes 12 miljonit jeemenlast. Selle rahaline kulu on 175 miljonit dollarit kuus.

Pühapäeval tsiteeris huthide juhitud uudisteagentuur SABA kõrget mässuliste ametnikku Mohammed Ali al-Houthit, kes süüdistas WFP-d riknenud toidu varjamise katses. Al-Houthi tahab, et WFP jagaks tema sõnul riknenud toidu asemel sularahaannetusi.

WFP ütleb, et osa mässuliste kontrollitud aladel pikalt seisnud toidust oli tõepoolest riknenud.

Huthid on lasknud sihilikult eetrisse pilte WFP saadetud toidust, mida mässulised on hoidnud enda käes liiga kaua ning mis on riknenud. Mässulised üritavad sellega määrida WFP mainet nälgivate jeemenlaste silmist, ütles üks abiühenduste ametnik. Ta palus anonüümsust, sest kardab kättemaksu.