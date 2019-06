UK peatas politseivarustuse ekspordi Hongkongi

«Juurdluse tulemus näitab, mis suunas me edaspidi ekspordilubadega tegutseme,» sõnas Hunt.

«Ja me ei väljasta ekspordilube rahvahulga kontrolli varustusele Hongkongi enne, kui oleme veendunud, et inimõigusi ja inimeste baasõigusi puudutavaid probleeme on piisavalt kõnetatud,» lisas Hunt.