Saaremaa vald kaalub suveks Kuressaare kesklinna autodele sulgemist

Pärast aastast pausi avati teisipäeval taas liikluseks osa Kuressaare kesklinnast. Tallinna-Torni tänava ristist saab nüüd autoga raekojani ja sealt edasi Raekoja tänavale. Erilist leevendust see südalinna liikluskitsendustele siiski ei too, kuna Raekoja tänavalt Tallinna tänavale ei pääse.

Ootamatu sõidukite ilmumine keskväljakule tekitas segadust jalakäijates, kes on jõudnud aasta jooksul harjuda raekoja ümbruse kui peaaegu autovaba alaga. Juhtide seas omakorda põhjustas ohtralt arusaamatusi teisipäeva hommikul trassitööde tõttu suletud pääs Tallinna tänavalt Torni tänavale.

Ebamugavaks teeb sõidukitele kesklinna läbimise ka kehtestatud piirkiirus 10 kilomeetrit tunnis. Mitme lühikese lõigu läbinud juhi hinnangul on väga keeruline seda mitte ületada.

Ka Saaremaa abivallavanem Jaan Leivategija möönis, et on ka ise proovinud sellise kiiruse sõita ja kogenud vajadust alatasa pidurit vajutada. «See on tõesti hästi ebamugav kiirus,» lausus ta.