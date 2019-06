Eesti ametnikud võtsid osa kontrollreidist, kinni peeti 550 tonni taimekaitsevahendeid

Maaeluministeeriumi taimetervise osakonna nõunik Evelin Hillep sõnas, et ebaseadusliku taimekaitsevahendi puhul ostad põrsast kotis – selle sisu kohta ei ole mitte mingit garantiid ja kasutamisega paned ohtu enda ja oma lähedaste tervise.

«Võltsitud taimekaitsevahendid sisaldavad koostisaineid, sealhulgas toimeaineid, mis on halva kvaliteediga või vales annuses. Samuti võivad need sisaldada suvalises koguses mis tahes aineid, sealhulgas keelatud aineid ja koostisosi; lisaks võivad need olla saadud originaalse taimekaitsevahendi lahjendamise teel,» ütles Hillep.