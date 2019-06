Politsei Telliskivi tulistamisest: kuna kahtlusalune on surnud, võibki motiiv vastuseta jääda

Põhja prefektuuri kriminaalbüroo isikuvastaste kuritegude talituse juhi Hisko Varese sõnul ei ole praegu alust arvata, et Telliskivi tänaval tulistamises kahtlustatav ohvreid tundis või et neil omavahel mingit kokkupuudet oleks eelnevalt olnud.

Kui politsei reedel arvatava tulistaja Tallinna kesklinnas asuvat kodu kontrollis, siis veenduti, et mehe kasutuses olnud sõiduauto oli maja ees ja seega on alust arvata, et mees liikus pärast kuriteo toimepanemist sündmuskohalt ära jalgsi. Politsei arvab, et ta jõudis Nabalasse ühistransporti kasutades.