Nigeris on Sahara kõrbest viimastel aastatel päästetud 20 000 migranti

Organisatsiooni info kohaselt toodi kõrbest ainuüksi selle aasta 15. juunil ära 406 Euroopasse pürgivat sisserändajat, kelle seas seitse naist ja neli last.

"Me kõndisime tundide viisi põletava kõrbepäikese all ilma joogiveeta ja meil polnud aimugi kuhu me läheme," kirjeldas 27-aastane Mali päritolu Amadou päästjatele.