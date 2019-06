Kushner: majanduskava on Lähis-Ida rahu eeltingimuseks

"Majanduslikus tees kokku leppimine on hädavajalik eeltingimus varem lahendamatute poliitiliste küsimuste lahendamiseks," sõnas ta.

Abbasi sõnul on esmalt vaja poliitilist lahendust.

USA valitsus on varem teatanud, et Iisraeli-Palestiina rahukava näeb ette 50 miljardi dollari kogumist palestiinlastele nende omavalitsuse sisemajanduse koguprodukti (SKP) kahekordistamiseks ja miljoni uue töökoha loomist 10 aasta jooksul.

Palestiinlasi ilmselt vihastava sammuna on selles öeldud, et palestiinlaste jaoks kogutavaid investeeringuid hakkab haldama rahvusvaheline arengupank, et tagada headest valitsemisstandarditest kinnipidamine ja hoida ära korruptsioon.