Brasiilia ülemkohus lükkas tagasi taotluse ekspresidendi vabastamiseks

Lula mõisteti süüdi osana operatsioonist Autopesu - ulatuslikust korruptsioonijuurdlusest, mis on seotud riikliku naftafirmaga Petrobras.

Lula ise on algusest saadik väitnud, et süüdimõistmine oli poliitiliselt motiveeritud ja mõeldud takistama tema võimalikku naasmist riigipea ametisse.

Skandaal haaras endasse pea kogu Brasiilia poliitilise ja ärieliidi ning tuntumatest poliitikutest on skandaaliga seoses vanglasse saadetud vasakpoolne ekspresident Lula ja parempoolne endine parlamendispiiker Eduardo Cunha.

Lula ütles aprillis oma esimeses intervjuus vanglast, kus ta kannab pea üheksa aasta pikkust karistust, et Brasiiliat juhib kamp hullumeelseid.

Vasakpoolne eksriigipea kordas oma süütust ning ütles ajalehtedele El País ja Folha de S.Paulo, et tema kinnisideeks on rebida maskid neilt, kes on tema süüdimõistmise taga.