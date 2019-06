Küsitlus: enamik soovib tasakaalus riigieelarvet

30. mail valitsuse heaks kiidetud riigi eelarvestrateegia aastateks 2020–2023 näeb ette, et sellel ja järgmisel aastal on eelarve struktuurses puudujäägis ning jõuab tasakaalu 2021. aastal. Samas lepiti ka kokku, et nelja aastaga suunatakse teadus- ja arendustegevusse 150 miljonit eurot lisaraha, kuid saavutamata jääb eesmärk tõsta teaduse rahastamine ühe protsendini SKTst. Kuna üheprotsendise eesmärgi saavutamine teaduse rahastamise puhul tähendaks veelgi suuremat riigieelarve puudujääki, küsiti inimestelt, kuivõrd vastuvõetav see neile oleks ning kui oluline eesmärk on tasakaalus eelarve üldiselt.