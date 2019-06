Taani sotsiaaldemokraadid moodustavad uue vähemusvalitsuse

«Nüüd me oleme saavutanud eesmärgi .... oleme näidanud, et kui taanlased hääletavad, nagu nad on teinud, saab uus enamus muuta nende lootused teguseks,» ütles Mette Frederiksen, kes saab peaministriks riigis, kus vähemusvalitsused on normiks.