ÜRO narkouuring: Tunamullu toodeti enim narkootikume

Uued varjatud põllud ja kriminaalsed jõugud on tõstnud Columbia kokaiinitoodangut märkimisväärselt. Vaatamata üritustele suunata kogukondi kokalehtede kasvatamisest eemale pärast Columbia revolutsioonivägedega (FARC) saavutatud rahu.

«Muidugi on see halb uudis. See on halb uudis tootvatele riikidele. See, mis toimub Columbias on muret tekitav,» ütles Viinis asuva ÜRO narkokuritegude ameti (UNODC) teadusuuringute juht Angela Me.

Uuring näitas, et tõus produktsioonis oli põhiliselt põhjustatud kokaiinitoodangu suurenemisest Columbias, kus toodetakse ligi 70 protsenti maailma kokaiinist.

Kümnend enne 2017. aastat tõusis kokaiini tootmine 50 protsendi võrra, jõudes rekordini 2017. aastaks, mil toodeti 1976 tonni kokaiini. Üle selle sama kümnendi tõusis ka võimude poolt kokku korjatud kokaiini hulk 74 protsendi võrra.

Tunamullu eemaldasid võimud rekordarvu kokaiini. Kokku eemaldati ringlusest 1275 tonni kokaiini. «See näitab, et politsei pingutused on muutunud efektiivsemaks ja, et parem rahvusvaheline koostöö kannab vilja,» seisis raportis.

Pea 90 protsenti haarangutest, mille käigus kokaiini tabati, leidsid aset Ameerika mandritel. Ainuüksi Columbias tabatud kokaiin moodustas 38 protsenti 2017. aastal kokku tabatud kokaiinist.

Kokaiiniproduktsioon mõningatel Kesk-Columbia aladel langes pärast 2016. aastal FARCiga sõlmitud rahu. Kuid uuringu andmetel on Columbias siiski kokalehtede kasvatamine tõusnud.

Väike osa Philadelphia osariigi sadamas viibinud laevast leitud kokaiinist. FOTO: Matt Rourke / AP / Scanpix

Ka opioidide toodang tõusis 2017. aastal rekordini. Kuid 2018. aastal aitas põud Afganistaanis oopiumi produktsiooni vähendada. Põua tõttu langes toodang 25 protsenti ning kokku toodeti ligi 7790 tonni opioide.

Põhja-Ameerika oopiumikriis jõudis samuti 2017. aastal uute kõrgusteni, kus rohkem, kui 47000 inimest suri opioididest saadud ületoosi.

UNODCi uuringu andmetel kannatas 2017. aastal rahvusvaheliselt 35 miljonit inimest narkosõltuvuse all. «Varasemalt arvatust vajab palju rohkem inimesi abi. Kuus inimest seitsmest ei saa vajalikku abi,» teatas Me. Me lisas, et kui nad saaks ligipääsu Hiina statistikale, tuleks numbrid ümber kalkuleerida.

UNODCi andmetel oli 2017. aastal 53,4 miljonit opioidide regulaarset kasutajat, mida on 56 protsenti rohkem, kui 2016. aastal. Kui fentanüül ja selle derivaadid on Põhja-Ameerika suurim probleem, siis Lääne, Kesk ja Põhja-Aafrika suurimaks mureks on tramadol.

Ülemaailmselt tõusis ka sünteetiliste opioide hõivamine. Vähem, kui kümnelit kilogrammilt 2010. aastal, kuni pea 9 tonnini 2013. aastal. Kõige enam eemaldati ringlusest opioide 2017. aastal, kui hõivati 125 tonni opioide.