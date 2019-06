Macron: kliimaeesmärgid on G20 tippkohtumisel otsustav teema

Kliimamuutus on üks küsimusi, mille üle 28.-29. juuni Osaka kohtumisel tublisti vaidlusi tekib, sest Washington vastustab tugevat viidet Pariisi kliimaleppele, millest ta on otsustanud lahkuda.

«Mul on punane joon. Kui me ei räägi Pariisi leppest ja kui me loobume 20 ruumisviibija hulgas üksmeele leidmiseks kliimaeesmärke kaitsmast, siis juhtub see Prantsusmaata,» ütles Macron Tokyos kohalike prantslastega kohtudes.