USA demokraatide esimene debatt annab võimaluse vähem populaarsetel kandidaatidel nime teha

Arvamusküsitlustel populaarsust koguv USA senaator Elizabeth Warren on Miamis toimuva debati avaõhtul peaesinejaks. Temaga ühinevad üheksa teist kandidaati, kelle hulgas on näiteks senaatorid Cory Booker ja Amy Klobuchar ja endine esindajatekoja liige Beto O’Rourke.

O’Rourke’i raskused poolehoiu leidmisel on ehk kõige üllatavamad. Tema 2018. aasta Texase osariigi senaatorikampaania tegi temast üle riigi tuntud poliitiku, kuid tema sisenemine presidendivalimistesse on olnud vaevaline. Tema poolehoid on küsitlustes järjest langenud.

Minnesota osariigi senaator Klobuchar on tuntud oma kampaania lumise alguse poolest veebruaris. Ta on põhiliselt keskendunud naaberosariigile Iowa, kus peetakse esimene demokraatide esindaja nomineerimishääletus.

Kaks tundi kestvast debatist võtavad osa kümme demokraati, igal kandidaadil on ainult 60 sekundit, et vastata küsimusele ja 30 sekundit, et formuleerida jätk. See tähendab, et iga vastus on kriitiline. Ülehomme astub lavale samuti kümme demokraati.