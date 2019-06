Hongkongi meeleavaldajad loodavad G20 riikide abile

Miljonid Hongkongi elanikud on viimastel nädalatel väljasaatmiseelnõu vastu protestinud. Seadus oleks lubanud inimesi Mandri-Hiinale välja anda.

«Me tahame tõsta lärmi enne G20 kohtumist, et teised riigid arutaks Hongkongi muresid,» lisas Tam.

Hongkong naases Hiina valitsuse alla 1997. aastal, alates sellest on see tegutsenud “üks riik, kaks süsteemi” põhimõtte all, mis lubab vabadusi, mida Mandri-Hiinas ei ole.