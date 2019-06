Ida-Virumaa maa-alustes kaevanduskäikudes tantsitakse täna õhtul kaevurite tantsu

Õhtul tervitatakse tuld Kohtla-Nõmmel tantsujuhi Urve Kilgi tänupingi juures, kus esinevad tantsuõpetaja õpilased. Seejärel valmistub peotuli rongkäiguks tänaseks tegevuse lõpetanud talvise tuhamägede tantsupeo radadel. Neid pidusid on XXVII laulu- ja XX tantsupeo Ida-Virumaa kuraatori Erika Kõllo sõnul tähistatud aktiivselt viimased 13 aastat.

«Talvine tuhamägede tantsupidu oli Kohtla-Nõmmel populaarne ja eksootiline pidu, kus tantsiti tuntud rahvatantse ja mängiti traditsiooniks kujunenud rahvalikke tantsumänge,» meenutas Kõllo. Ta lisas, et tantsu löödi maa-alustes kaevanduskäikudes, aheraine mägedes ja muuseumi talvekeskuse lumistel radadel.

Kuigi Kõllo sõnul oli aastate jooksul tuhamägede tantsupeost kujunenud välja unikaalne traditsioon, lõpeb siiski iga pidu ükskord ära. «Pidu tuligi ära lõpetada sel hetkel, kui see hakkas näitama langusmärke, ent oli veel tulihingelisi peole tahtjaid,» ütles Kõllo.

«Enn Käiss on tuntud kui suur kivide koguja ning kivihiie peremees. Kaevanduspargi vana aherainemäe otsas asubki hingestatud kivihiis – tegemist on ohvripaigaga, mille loomine oli ajendatud muistsest maausust. Sinna oli külalistel kombeks viia oma kodukohast kaasa toodud kivitükike, millega avaldati tänulikkust kõigile neile kaevuritele, kelle töö ja vaevaga on elekter Eesti kodudesse jõudnud,» rääkis Kõllo.