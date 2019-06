Rinne: Soome võtab EL-i eesistumise prioriteediks kliimamuutuse

Sotsiaaldemokraatide esimees Rinne rõhutas, et kliimamuutus on inimkonna suur väljakutse.

Soome eesmärk on, et EL-i riigid jõuaksid aasta lõpuks kokkuleppele eesmärgis saavutada 2050. aastaks kliimaneutraalsus, sõnas ta.

«Mida aktiivsemad me oleme, seda suuremana meid nähakse. Ja see on Soome eelis,» ütles Rinne ja lisas, et Soome huvides on EL, kus mängureeglid pannakse paika koostöös ja mitte suuremate riikide ettekirjutuste põhjal.