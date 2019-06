Pompeo tõstatas Indias Vene relvatarnete teema

Washington süüdistab Indiat protektsionismis, mis väljendub tariifides ja bürokraatias ning teeb USA firmadel keeruliseks riigi miljardi tarbijaga turule sisenemise.

USA president Donald Trump on nimetanud Indiat «tariifikuningaks» ja kehtestanud imporditolli riigi alumiiniumile ja terasele. Juunist lõpetati ka Indiale antud kaubanduseelis, mille järgi võis India Ühendriikidesse eksportida aastas kuue miljardi dollari väärtuses tollimaksuvaba kaupa.

India vastases sellele tariifidega 28 USA kaubale, nende seas mandlid, õunad ja pähklid, mille tootmiskeskused on Trumpi toetavates Ühendriikide piirkondades.

Pompeo avaldas kohtumise järel lootust kaubandussuhete parandamisele.

«On tariifid ja on vastutariifid ja me ütlesime, et me oleme valmis tagama, et kõik õiged inimesed lähevad õigetesse kohtadesse ja töötavad nende probleemide kallal, et me saaks sellest välja tulla ja jätkata meie majanduste kasvatamist,» lausus USA välisminister.

Tema sõnu peegeldas ka India välisminister, kes ütles, et on «optimistlik selle osas, kuhu meie majandussuhted liiguvad».

Samas näis ta jäävat seisukohta juurde, et India ostab Venemaalt 5,2 miljardi dollari eest õhutõrje raketitõrjesüsteeme S-400, hoolimata USA ähvardusest kehtestada sanktsioonid riikidele, kes Vene relvastust ostavad.

Venemaa on olnud aastakümneid India suurim relvatarnija, mis muudab keerulisemaks USA püüded tugevdada regionaalset kaitsekoostööd vastukaaluks Hiinale.

«Ma arvan, et minister Pompeo teab ja ma olen seda talle põhjalikult selgitanud, et meil on suhted mitme riigiga. Me teeme seda, mis on meie riiklikes huvides,» ütles Jaishankar.

Tema sõnul oli Pompeo ka «vastuvõtlik» India muredele USA-Iraani konflikti pärast, mis võib häirida naftatarneid ja ohustada Lähis-Idas elavaid välisindialasi.

«Pompeo saab aru, et täna oleme me maailma suuruselt viies majandus, mis impordib 85 protsenti oma energiast, suuremalt jaolt Pärsia lahest... Ta saab aru, mis on meie huvid,» ütles India välisminister.

«Me kõik teame, mida me vajame, et see veetee avatuna hoida,» lausus Pompeo Hormuze väinale viidates.