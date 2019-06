Liibüas teatasid kindral Haftari vastased Gharyani linna vallutamisest

"Gharyan on täielikult meie kontrolli all," ütles rahvusvaheliselt tunnustatud Liibüa rahvusliku ühtsuse valitsuse (GNA) vägede eestkõneleja Mustafa al-Mejii.

Sõjapealik Haftari väed on informatsiooni linna kaotuse kohta tagasi lükanud ja kinnitanud, et lahingud on käimas.