Trump sarjas G20 tippkohtumise eel vastuvõetamatuid India tariife

«Ootan pikisilmi rääkimist peaminister (Narendra) Modiga asjaolust, et India, kes on aastaid rakendanud Ühendriikide vastu väga kõrgeid tariife, tõstis neid hiljuti veelgi. See on vastuvõetamatu ja tariifid tuleb tagasi võtta,» teatas president Twitteris.