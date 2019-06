USA demokraatide esimene debatt oli tuline

Suurim Ameerika poliitdebatt pärast 2016. aasta presidendivalimis toimub Miamis kahel õhtul, sest kandidaate on üle 20-ne. Ürituse haripunkt on neljapäeval, kui praegune juhtkandidaat Joe Biden läheb vastamisi üheksa kandidaadiga. Nende seas on küsitlustes tema kannul sörkiv Bernie Sanders.

Kuigi Washingtoni poliitiline õhustik on eelseisvate valimiste tõttu pingeline juba tükemat aega ning eelvalimistel esimestena hääletavates osariigis on valimiskampaania täies hoos, siis miljonid ameeriklased hakkavad 2020. aasta presidendivalimistele tähelepanu pöörama alles nüüd.

«Kui teil on valitsus, kui teil on majandus, mis töötab hästi nende jaoks, kellel on raha, kuid ei tee suurt midagi kellelegi teisele, siis on see lihtlabane korruptsioon,» teatas Warren. «Peame seda esile tooma».