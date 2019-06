Leppeta Brexit võib tähendada Jaapani investorite lahkumist Suurbritanniast

Jaapan ühe suurima investorina Suurbritannias on mures, et leppeta Euroopa Liidust lahkumine mõjuks negatiivselt ka Inglismaal tegutsevatele Jaapani ettevõtetele, teatas Jaapani välisminister Taro Kono BBC-le.

«Palun ärge minge leppeta Brexiti suunas. Mõned ettevõtted juba kolivad mujale Euroopasse,» ütles Kono. «Võib juhtuda, et Jaapan investeerib vähem Suurbritannia majandusse,» lisas ta.

Suurbritannia plaanib lahkuda Euroopa Liidust 31. oktoobril ning nii Johnson kui Hunt on öelnud, et kuigi nad ei eelista seda, on nad valmis leppeta lahkuma.