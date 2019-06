Fotod: politsei otsib metsast haiglasse viidud, kuid sealt põgenenud noormeest

Brandon-Enrico on umbes 170 cm pikk ja kõhnema kehaehitusega. Vasaku põse peal on tal välgunoole tätoveering. Jalas võivad tal olla heledad katkised teksapüksid ja punast värvi särk. Mehel ei ole kaasas mobiiltelefoni.

Politseil on alust arvata, et mehe elu võib kõrvalise abita olla ohus. Seetõttu palume kõigil, kel on infot mehe võimalikust asukohast või kes on teda kuskil liikumas näinud, anda sellest teada hädaabinumbril 112.