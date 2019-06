Sisenemiskeeldu eiranud heategevusalus jõudis Lampedusa saareni

Hollandi lipu all seilava Saksa laeva kapten Carola Rackete otsustas randuda Lampedusa saarel, sest olukord pardal oli muutunud «hullemaks, kui kunagi varem». Laeva kapten lisas, et meresõiduohutuse seaduse kohaselt oli tal õigus keeldu eirata.

«Nad ei tohi randuda. Ma olen valmis saatma politsei neile vastu. See on ärritav,» rääkis Itaalia siseminister Matteo Salvini Facebooki postitatud videos. Hilisemas avalduses kutsus Salvini laeva «lindprii laevaks» ja ütles, et Rooma on palunud Hollandi valitsusel laeva eest vastutust võtta.

Itaalia Viie Tähe partei juht Luigi Di Maio teatas, et heategevuslaevad üritavad Itaalias randuda, sest nad teavad, et see on parim viis, kuidas meedia tähepelanu ja seeläbi annetusi, püüda. Ta teatas Facebookis, et meedia isegi ei maini, kui teised suured valitsused migrante vastu ei võta, aga, kui Itaalia parempoolne valitsus seda teeb, siis kajastatakse seda kohe.