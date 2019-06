Facebook on hädas süvavõltsingutega

Facebook üritab selgeks teha, kas süvavõltsingud, mis suudavad petta ja manipuleerida väga paljusid kasutajad, on väärinfo vallas «täiesti teises kategoorias». Seda seisukohta toetavaid argumente on palju, lisas ta.

Colorados Aspeni ideefestivalil rääkides ütles Zuckerberg, et süvavõltsingud on väljakutse nii Facebookile kui ka teistele. Facebook alles hindab, mida ta ette võtab, lisas tegevjuht.

«Tõesti arvan, et öelda, et süvavõltsingud on väärinformatsioonist erinevad, on mõistlik vaatenurk,» lausus ta.

«On mõistlik võtta kasutusele teine poliitika ning kohelda seda teistmoodi normaalsest väärinformatsioonist internetis.»

Mure süvavõltsingute vastu kasvab. Süvavõltsing on tehisintellekti vahenditega muudetud video, pilt või helisalvestis, kus olevaid inimesi asendatakse teiste inimestega või pannakse nendele kellegi teise nägu või muudetakse öeldud lauseid.

Mõned süvavõltsingutest on väga veenvad ja raskesti tuvastatavad. Seepärast kardetakse, et neid võidakse hakata kasutama valimiste manipuleerimiseks või rahutuste õhutamiseks.

Varem sel kuul otsustas Facebookile kuuluv Instagram mitte kustutada süvavõltsingut Zuckerbergist endast. Firma teatas, et tegevjuht erikohtlemist ei saa.

Veebiplatvormid üritavad leida tasakaalu ühelt poolt väärinfo väljajuurimise ja info manipuleerimise vastu tegutsemise ning teiselt poolt sõnavabaduse kaitsmise vahel.

Zuckerbergi sõnul on see pidev väljakutse. Ta kordas seisukohta, et Facebook ei peaks olema internetis tõe vahekohtunik.

«Ma ei arva, et tahame astuda nii kaugele seisukoha suunas, et erafirma ei luba sul öelda midagi, mis on tema arvates teisele inimesele faktiliselt vale.»

Zuckerbergi sõnul on Facebook laiendanud riikidepoolset info manipuleerimist, kuid rõhutas, et firmal on valikuvariante vähe.

«Erafirmana pole meil vahendeid sundida Venemaa riiki (seda) lõpetama,» lausus ta.