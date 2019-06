Fotod: Tondil avati Eesti ohvitseride memoriaal

Alates 1920. aasta maist kuni 1940. aasta juunini tegutsesid Tondi tänava kasarmulinnakus Eesti Vabariigi Kõrgem Sõjakool, Sõjaväe tehnikakool ja Lahingukool. Kahe aastakümne jooksul lõpetasid selle praktiliselt kõik 1940. aasta juunipöörde ajal teenistuses olnud kaadri- ja reservohvitserid. Memoriaali graniittahvlitele on jäädvustatud 2103 Eesti vabadusvõitluses elu kaotanud ohvitseri nime, kes kaotaid elu lahingutes või repressiivorganite käe läbi. Memoriaal avati langenud ohvitseride lähedaste palvel, et oleks paik, kus neid mälestada. Memoriaali õnnistas sisse Kaitseväe kaplan Gustav Kutsar.

Monumendi autori on Eesti Kunstiakadeemia emeriitprofessor skulptor Jaak Soans. Langenud ohvitseride lähedaste idee edasiviija ja nimekirja koostaja on sõjaajaloolane erukolonelleitnant Jaak Haud. Skulptuuri arhitektuuri ja maastikuarhitektuuri autor on Toomas Põld (Loovmaastik OÜ). Memoriaali põhiprojektid koostasid Vaiko Kann, Vadim Mahkats ja Ilja Galkin (Keskkonnaprojekt OÜ). Teksti paigutuse ja optika tegi Ott Puija (Plum Stuudio OÜ).