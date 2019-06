Huawei töötajad on teinud koostööd Hiina sõjaväeteadlastega

Alates 2009. aastast on Huawei töötajad avaldanud mitu uurimustööd koostöös Hiina relvajõudude spetsialistidega, selgub AFP ülevaatest. Esmalt kirjutas koostööst Bloomberg.

Sõjaväe ja erasektori koostöö on tavapärane mitmes riigis, kuid Huawei on oma sidemeid valitsuse ja sõjaväega tungivalt eitanud.

Huawei töötajad ja sõjaväe liikmed on teinud koostööd vähemalt kümnes uurimisprojektis, mis puudutavad muuhulgas tehisintellekti ja raadiosidet, kirjutas Bloomberg News.

Ren on eitanud sidemeid sõjaväega.

Huawei teatas, et ei ole teadlik oma töötajate uurimistöödest, mis on tehtud eraprojektina ja rõhutas, et ametlikul tasandil Huawei relvajõududega koostööd ei tee.