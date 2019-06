Netflixi vallutamas: millised seitse filmi ja sarja paiskavad eetrisse Obamad?

USA eelmise presidendi Barack Obama ja tema abikaasa Michelle Obama produktsioonifirma Higher Ground teatas juba kevadel, et asub tootma voogedastusteenusele Netflix dokumentaalsarju ning filme ning nüüd on teada ka, millal neist esimesi näha saab. Mis on aga need seitse linateost, mida endised Valge Maja asukad publikule pakuvad?