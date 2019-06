Zarif Trumpile: sõda Iraaniga ei oleks lühike

"Lühike sõda Iraaniga on illusioon," kirjutas Zarif Twitteris vastuseks Trumpi sõnadele, et ta ei taha Iraaniga sõda, aga kui see puhkeks, "ei kestaks see kuigi kaua".

Trump ütles kolmapäeval telekanalile Fox Business News: "Ma loodan, et me ei lähe (sõtta Iraaniga), kuid me oleme väga heas positsioonis, kui midagi peaks juhtuma. Me oleme väga tugevas positsioonis. See ei kestaks väga kaua, võin teile seda öelda. Ma ei räägi pealetungist maismaal."