Donald Tusk ründas Osakas tavatult ebadiplomaatiliselt Putinit

Putin oli usutluses ajalehele Financial Times öelnud, et liberaalne idee on vananenud ja vastuolus sellega, mida inimesed kogu maailmas tahavad.

Tusk naljatas, et suutis tänu ajavahele läbi lugeda terve intervjuu, kuid muutus seejärel kiiresti tõsiseks, asudes Putinit sarjama.

«Ma pean nentima, et olen sügavalt eri meelt peamise argumendiga, et liberalism on vananenud,» märkis Tusk.

«Kes iganes nimetab liberaalset demokraatiat vananenuks, väidab ühtlasi, et vabadused on vananenud, et õigusriik on vananenud, et inimõigused on vananenud,» lisas EL-i juht.

Need on eurooplaste «kesksed ja elujõulised» väärtused, ütles Tusk ja lisas: «Mida ma tõesti vananenuks pean, on autoritaarsus, isikukultus ja oligarhide võim, isegi kui see vahel võib näida tõhus,» lisas ta.