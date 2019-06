Hiina hoiatas enne G20 algust tõsiste ohtude eest maailmakorrale

Xi kohtus reede hommikul enne Osakas peetava tippkohtumise ametlikku algust kolme Aafrika riigi presidendiga ja Hiina välisministeeriumi pressiesindaja ütles Pekingis, et «kõik kohtumisel osalenud liidrid rõhutasid, et ühepoolne tegutsemine, protektsionism ja tülinorivad praktikad on tõusuteel, kujutades endast tõsiseid ohte majanduslikule globaliseerumisele ja rahvusvahelisele korrale ja tõsiseid väljakutseid arengumaade väliskeskkonnale».

Hiina ja USA riigipead kohtuvad pärast kahe riigi kaubanduskõneluste katkemist mai esimeses pooles ja uute tariifide kehtestamist, mille järel on piirangute all ühtekokku 260 miljardi dollari väärtuses kahepoolset kaubandust.

Trump ütles kolmapäeval, et Hiina vajab kaubanduslepet Ühendriikidega, sest tema majandus on omadega rentslis.

Eksprtide hinnangul on USA-Hiina kõikehõlmava kaubanduskokkuleppe sõlmimine G20 kõrvalt vähetõenäoline ja parim lootus on ajutine vaherahu, mis hoiaks ära Ühendriikide täiendavate tariifide kehtestamise Hiina kaupadele.

USA valitsus on kuulutanud Huawei ohuks riigi julgeolekule, sest kahtlustab, et Peking kasutab telekomiettevõtet luuretööriistana. Ta on otsustanud piirata Ühendriikide firmade äritegevust Huaweiga ning on ärgitanud ka liitlasi piirama ettevõtte 5G tehnoloogia kasutamist.