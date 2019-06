Pirita linnaosavalitsus on hädas puid istutavate kodanikega

Vaevalt jõuab linnaosavalitsus tellida kändude freesimise, kui juba keegi istutab mahavõetud puude asemele uued. «Tellisime uueks nädalaks 220 kännu freesimise. See on kiireim viis vabaneda kändudest. Erinevalt juurimisest on freesimise meetod lokaalne ja haljastuse taastamine lihtne. Juurimisel võib lihtsasti vigastada maa-aluseid kommunikatsioonikaableid. Samuti on kändude freesimise lõpptulemus silmale ilusam,» rääkis Pirita linnaosavanem Tõnis Liinat.

Probleem on tema sõnul selles, et igal aastal istutab keegi maha võetud puude asemele uued. «Samas need puud on maha võetud põhjusega - et ei tekiks pimenurki ja puud ei ohustaks liiklust. Need on maha võetud turvalisuse eesmärgil. Kui kellelgi on soov puud istutada, siis tuleks see kooskõlastada linnaosavalitsusega,» lausus linnaosavanem.