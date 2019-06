Ametnik: USA survestab teisi riike G20 kliimateksti lahjendama

«Kolm või neli riiki on langenud Ameerika surve alla sõnumit lahjendada,» lausus Prantsuse allikas Jaapanis Osakas kahepäevasel tippkohtumisel ajakirjanikele.

Allikas keeldus riike nimetamast, kuigi kaks neist on ilmselt Brasiilia ja Saudi Araaabia, keda peetakse kliimamuutuste vallas skeptikuteks.

Washington on vastu mis tahes toetusavaldusele Pariisi kliimaleppele, millest ta plaanib lahkuda.

Viimastel G20 tippkohtumistel on kliimaküsimuses patiseis ületatud sedasi, et 19 riiki avaldavad Pariisi leppele toetust ja Washington lisab omapoolse reservatsiooni, viidates kavatsusele leppest lahkuda.

«See on see, mida meil õnnestus pärast keerulist lahingut Hamburgis ja Buenos Aireses saavutada ja mida me tahame siin minimaalselt üle kinnitada,» lausus allikas.

«Ameeriklased püüavad sõnumit lahjendada ja veenda mitut riiki oma positsiooni toetama,» ütles allikas. «See tähendaks, et enam ei ole 19+1, vaid 18+2 või 17+3...ja meie jaoks on see vastuvõetamatu.»

Kuus tippkohtumisel osalevat Euroopa valitsusjuhti leppisid reedel kokku, et ei «aktsepteeri teksti, mis lahjendab viimasel kahel G20 tippkohtumisel saavutatut ja nõrgendab Pariisi leppeid», ütles allikas.