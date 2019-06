Sel aastal möödub 150 aastat esimest laulupeost ning juubeliaasta puhul on ka seekordne pidu suurem ja uhkem kui varasemalt. Nii lauljaid kui ka tantsijaid on rohkem kui iial varem ning ka pidu peetakse pikemalt. Varasematel aastatel on laulupidu alanud reedel ja kestnud pühapäevani, aga sel aastal alustatakse juba neljapäeval.