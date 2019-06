May Putinile: Venemaa lõpetagu suhete parandamiseks õõnestamine

«Ta ütles presidendile, et meie kahepoolseid suhteid ei saa normaliseerida, kuniks Venemaa lõpetab vastutustundetu ja destabiliseeriva tegevuse, mis ähvardab ÜK-d ja tema liitlasi. (Tegevuste) seas on vaenulikud sekkumised teistes riikides, desinformatsioon ja küberrünnakud,» ütles Downing Streeti pressiesindaja.

May ütles Putinile ka, et Suurbritannial on ümberlükkamatuid tõendeid, et Vene topeltagendi Sergei Skripali mürgitamise taga on Venemaa.