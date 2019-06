Laupäevast on Tallinnas sada renditõuksi rohkem

Tõukerattaid on võimalik laenutada kümnest laenutuspunktist, mis on jaotatud Tallinna suuremate tõmbekeskuste vahel. «Oleme võtnud arvesse teiste Euroopa linnade kogemust, kus tõukerataste süsteem juba töötab. Esialgu on tõukerattad saadavad vaid kesklinna piirkonnas, kuid vajadusel laieneme ka teistesse linnaosadesse,» ütles Citybee Eesti juht Heigo Protten.

Sõidu alustamine maksab 50 senti ning iga järgnev minut 10 senti. Kümneminutilise sõidu puhul jõuab juht läbida keskmiselt kaks-kolm kilomeetrit ning see läheks maksma 1,5 eurot. Ilma laadimiseta suudab tõukeratas läbi sõita umbes 25 kilomeetrit.

Tänavune, Eestis esimene hooaeg on Protteni sõnul põhiliselt testimiseks. «See näitab meile ära selle, kui palju on turul potentsiaali. Mõnel pool läheb tõuksidel väga hästi, mõnel pool mitte nii väga. Me ei looda esimesest hooajast mingit tulu, see ei ole meile raha teenimise koht. Aga kulud tahaksime ikka ära katta,» lausus Protten.

Ta lisas, et mõnel turul kiputakse tõukerattaid väga palju lõhkuma, sel juhul ei hakkagi see äri ennast ära tasuma. Mõnes teises kohas tasuvad tõuksid ennast päris ruttu ära. Ala, kust Citybee tõukse võib leida ja kuhu neid pärast sõitmist jätta saab, piirneb ühelt poolt bussijaama ja Ülemiste Cityga, teiselt poolt Kalamajaga, kolmandas küljes on orientiiriks sadamapiirkond. Tõuksi ei saa jätta näiteks Kadrioru pargi keskele. «See on ie jaoks väga ebamõistlik koht, sest neid ei saa sealt kuidagi kätte. Töötaja peab mitusada meetrit jala kõndima, enne kui tõuksi kätte saab. Ka Reidi tee piirkond ei sobi praegu hästi tõuksi maha jätmiseks, sest mõni ehitusmasin võib sellest üle sõita. Aga üldiselt on üsna vaba valik, kuhu ratas jätta,» ütles Protten.

Ta selgitas, et tõuksiga võib sõita ükskõik kuhu, aga tagasi tuleb pöörduda selleks ette nähtud alasse. «Sõitu ei saa ametlikult lõpetada suvalises kohas, vaid ainult sellel alal, mida äpp näitab rohelisena. Kui tõuksi aku saab tühjaks kusagil rohelisest alast kaugel, siis on pisut pahasti.»

Kokkuleppel linnavalitsusega on tõukside maksimumkiiruseks seadistatud 20 km/h. See kehtib esimese kuu aja jooksul, siis vaadatakse asjad uuesti üle. Protteni sõnul on probleem selles, et kiirusepiirang võib raskema inimese jaoks sõidu liiga aeglaseks muuta. Kui näiteks maksimumkiirus on 15 km/h ja näiteks sajakilone mees tahab sellise tõuksiga Sossi mäest üles sõita, siis mäkketõusul võib kiirus peaaegu olematuks kahaneda.

Tallinna Kesklinna vanema Vladimir Sveti sõnul sõlmib linn nii Bolti kui Citybeega lepingu, mis võimaldab elektriliste tõukerataste paigaldamist linnale kuuluvale maale Kesklinnas ja Põhja-Tallinnas. «Meil on hea meel, et nii Citybee kui ka Bolt on algusest peale pöördunud linna poole selleks, et käivitada oma teenust koostöös linnaga. Võimaldame neil paigaldada tõukerattaid hommikuti kindlates kohtades ka linnamaale, et tihendada laenutusvõrku ja muuta see kasutajatele mugavamaks. Perspektiivis võiks elektrilistest tõukeratastest saada osa linnatranspordi võrgust, mis aitaks vähendada autostumise taset,» lausus Svet.

Elektriliste tõukerataste laenutamine hakkab toimuma linna erinevatel platsidel kella kuuest hommikul kuni keskööni. Hiljemalt kell 00.00 viivad ettevõtted tõuksid laadimisele ning panevad nad hommikul uuesti välja.