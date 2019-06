Hiina jätkab USA sanktsioonide kiuste Iraani nafta importimist

Sanktsioonide seas on Iraani naftaekspordi täielik peatamine.

«Meie jaoks on energiajulgeolek tähtis ning nafta importimine on tähtis nii Hiina energiajulgeolekule kui ka inimeste elatisele,» lausus Cong.

Sanktsioonide tõttu on Iraani naftaeksport kõvasti vähenenud ning see põhjustab Teheranile rahalisi raskusi, sest naftatulu on tema riigieelarvele väga tähtis.