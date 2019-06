Kabuli eestlased tähistasid üheskoos võidupüha

«Kuigi Vabadussõda lõppes 2. veebruaril 1920 Tartu Rahulepingu sõlmimisega, ei lõppenud sellega eksistentsiaalsed ohud meie iseolemisele. 1940. aasta juunis okupeeris meid Nõukogude Liit rohkem kui viiekümneks aastaks. See oli võimalik vaid tänu sellele, et Eesti riik oli üksi ning terve Euroopa oli kaoses. Täna, nagu ka Vabadussõja ajal, ei ole me enam üksi,» ütles Eesti kaitseväe kontingendi ülem kolonelleitnant Hardi Lämmergas.