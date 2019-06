Mullu jäi valeütluste andmisega vahele sadakond inimest

Varese sõnul oli politsei ühe valeväljakutse tõttu talvel hõivatud isegi kaks ööpäeva. Nimelt tuli politseijaoskonda mees, kes teatas, et elukaaslane oli talle helistanud ja öelnud, et teda hoitakse kinni ja nõutakse võlga tagasi.

«Väga palju inimesi oli hõivatud tema otsimisega ja tausta kindlakstegemisega, et kus ta oli eelnevalt käinud ja kuhu ta pärast võis minna,» rääkis Vares. Lõpuks tuli aga välja, et naine oli olnud sõbra juures ning mehele valetanud.

Teine suurem valeütluste andjate grupp on Varese sõnul lapsed. Näiteks ei julge lapsed vanematele tunnistada, et on oma hinnalise telefoni ära kaotanud, ja luiskavad, kuidas keegi suurem tuli ning neilt telefoni jõuga ära võttis. Vanemad usuvad ning pöörduvad politsei poole.

Veel on valeütluste andjate seas mehi, kes purjuspäi väärtuslikud asjad ära kaotavad ega söanda seda hiljem enam oma elukaaslastele tunnistada. Või siis ei julge öelda, et võõras naisterahvas, kellega nad koos öösel aega olid veetnud, oli nad paljaks varastanud. Probleemiks olevat ka turistid, kes kaotatud asjade eest kindlustusraha soovivad. On olnud ka juhtum, kus inimene valetas, et teda pussitati, kuigi tegelikult pussitas armuvalus mees end ise.