Kogemustega tantsupeoline Sirje: kaua võib vanainimene seal keksimas olla

«Mul käis sellel aastal sisemine võitlus. Ma ausalt olen endaga kaua võidelnud - see on minu viimane tantsupidu,» kinnitas Sirje ja lisas, et ka rühmal on vaja edasi areneda, siis vanemad peavad ära minema. «Kaua võib vanainimene seal keksimas olla,» ütles Sirje ja lisas, et talle tundub, et ta ei sobi enam lavale.

Naisrühma tantsuvõlu

«Miks ma olen jäänud tantsima? Sest see on kihvt,» vastas Sirje ja ta leiab, et kui tantsitakse kogu hingega, siis see on lihtsalt fantastiline kogemus, mida ei saa sõnadesse panna ka kümnete aastate pärast. Tema lemmikud tantsud on «Targa rehe all» ja «Viire takka,» kuna need tantsud on aeglased, siis tantsija saab ennast väljendada. Aeglast tantsu on palju raskem tantsida ilusti, kuna sa pead kõik poosid lõpuni välja vedama. «Meie tants «Oti rattad,» ma tantsin selle ära, kuid tunnen, et see on täielik rabistamine,» kirjeldas Sirje. Ta leiab, et naiste tantsud on alati kõige ilusamad. Eriti ilusad on lõpu joonised. Tema lemmik sammud on aga voorsamm ja labajalg. «Lemmik samm oleneb sellest, millised numbrid sul passis on,» ütles Sirje, kuna aastatega on sammud ka muutunud.

«Miks ma olen jäänud tantsima? Sest see on kihvt» FOTO: Raul Mee / Mollusk Media

«Naiste tants on alati kõige ilusam. Seal on juba kõige ilusamad lõpp-joonised,» selgitas ta. Sirje on viimastel aastatel käinud tantsutrennis kaks korda nädalas ning enne ülevaatust kaks korda nädalas, kuid siis on trennid kaks tundi pikad. Tantsusammud jäävad meelde treeningsaalis.

Sellel korral on naisrühmal võimalus ka tantsida «Tuljakut». Eelnevatel aastatel on nad olnud väljaku ääres ja õõtsunud kaasa. «Kui sa lihtsalt õõtsud, siis see on igav. Sellel korral on meid lõpuks tantsima pandud.» Naisrühmadele anti koju kaasa ka videod, et nad saaksid kuiva trenni kodus teha ja et «Tuljak» meelest ei läheks.

Tantsupeo suured trennid toimuvad pea nädal enne suuri kontserte. «Kiidan naisrühmi, sest meil pole kunagi nii olnud, et õpetaja oleks meid pärast tunde jätnud,» ütles Sirje. Liigijuhil on igal päeval kindel kava, mille tantsijad peavad selgeks saama ning need, kellel päeva lõpuks tants selge pole, neile öeldakse uus aeg, millal nad terve kategooriaga trenni teevad. «Naised on ju naised - korralikud, pole platsilt minema jooksmist ja kuulavad,» ütles ta ja lisas, et naisrühmad on isegi varem ära saanud proovidest.

Sirje on praeguses tantsurühmas tantsinud 33 aastat ja ütles, et tantsijatel on omavahel väga hea sõprus. «Me oleme ühte nägu läinud,» rääkis ta ja lisas, et osades asjades nad rühmaga isegi mõtlevad samamoodi. Ka käivad nad teineteise juubelitel.

Üle 30 aasta kestnud rahvarõivad

Sirje sai oma rahvariided 1988. aastal, ja kogu komplekt on valmistatud käsitööna. Suure imestusega peseb ta oma rõivaid pesumasinas: «Meie mulinee ei kaota värvi pesumasinas. Täpselt samad värvid, mis olid siis, kui me need saime.»