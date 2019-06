Merkel: G20 sõlmib samasuguse kliimaleppe nagu Argentina kohtumisel

G20 Buenos Airese tippkohtumisel 2018. aasta detsembris märkisid Pariisi kliimaleppega ühinenud riigid deklaratsioonis, et lepe on pöördumatu ja nad on pühendunud selle «täiemahulisele elluviimisele». USA teatas Buenos Aireses, et «kordab oma otsust Pariisi kliimaleppest lahkuda ja kinnitab pühendumist majanduskasvule ning energiajuurdepääsule ja -julgeolekule».