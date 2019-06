Air Baltic värvib ühe oma lennukitest Eesti lipuvärvidesse

Air Balticu juhatuse esimehe Martin Gaussi sõnu on nad märganud Eesti turul tugevat nõudlust ning reisijate arv siin kasvab iga kuuga. «Air Balticu meeskonnal on hea meel teha selline eriline kingitus Eesti inimestele, eriti suure laulu– ja tantsupeo eel. Uus lennuk kannab Eesti nime ja lipuvärve üle terve maailma ja kõik me saame seda näha tihti lendamas.»