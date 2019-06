Taliban tappis Afganistanis 25 valitsusmeelset omakaitseväelast

Ringkonna kuberner Fazaluddin Muradi lisas, et tulevahetus vältas ligi kuus tundi.

Taliban ei ole soostunud USA üleskutsetega peatada kõneluste õhkkonna parandamiseks vägivald, vaid on pigem intensiivistanud oma rünnakuid.

Liikumise liider Haibatullah Akhundzada ütles varem Eid al-Fitri läkituses, et Talibani vastupanu okupatsioonile on saavutamas edu.