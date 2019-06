Türgi loodab pääseda USA sanktsioonidest seoses Vene raketiostuga

«Kuulsime temalt, et midagi säärast nagu sanktsioonid ei tule,» kinnitas Erdoğan pärast Trumpiga kohtumist Osakas ajakirjanikele.

Ankara otsus osta Moskvalt S-400 süsteeme on pingestanud kahe NATO liitlase suhteid ja Washington on Türgit ähvardanud karistustega.

Kuigi Erdoğan rõhutas, et Türgi ja Ühendriigid on strateegilised partnerid, lisas ta, et «kellelgi pole võimu sekkuda Türgi suveräänsusse».

Tema kantselei teatas, et Trump soovib S-400 küsimuse lahendada kahepoolseid suhteid kahjustamata.

Enne kõnelusi ütles Trump, et Türgi «on meie sõber, me oleme suured kaubanduspartnerid. Hakkame olema veel suuremad».

Hoolimata Washingtoni survest leping tühistada, on Erdoğan korduvalt öelnud, et see on kivisse raiutud. Laupäeval kordas ta, et raketitõrjesüsteemi tarned algavad juuli esimesest poolest.

Ekspertide sõnul annaks Washingtoni sanktsioonid Ankara juba praegu tundlikule majandusele tõsise hoobi. Läinud aastal käivitasid Trumpi sanktsioonid Türgis rahanduskriisi.

Washington on hoiatanud, et kui S-400 süsteemid Türgile tarnitakse on riik silmitsi meetmetega vastavalt USA vaenlastele sanktsioonide abil vastuseismise seadusele (CAATSA), mis keelab koostöö Vene sõja- ja luuretööstusega.

Türgi amentikud on varem öelnud, et valmistuvad Ühendriikide sanktsioonideks.

Erdoğan kasutas ostu õigustamiseks argumenti, mis näis Trumpile hästi peale minevat ja ütles, et S-400 süsteemid ostetakse, sest Trumpi eelkäija Barack Obama ei suutnud sõlmida lepet USA Patriot süsteemi müügiks, sest selle blokeeris kongress.

Patriot on S-400 sarnane süsteem. USA kiitis selle müügi Türgile heaks detsembris.

Trump ütles, et Erdoğani ei tohiks süüdistada Obama ebaõnnestumises.

«Meil on keeruline olukord, sest president (Erdoğanil) ei lubatud osta Patriot rakette. Obama valitsus ei lubabud tal seda teha,» ütles Trump ajakirjanikele Osakas.

«Seega ta ostab teise raketi ja nüüd järsku nad ütlevad 'noh, nüüd võid sa meie raketi osta',» kirjeldas Trump sündmuste käiku ja lisas: «Niimoodi ei saa äri ajada. See pole hea.»

Washington on siiski ähvardanud Türgi välja jätta oma F-35 hävitajate programmist ja andnud Ankarale 31. juulini aega, et S-400 ost tühistada. Vastasel juhul heidetakse selle piloodid õppeprogrammist ja USA-st välja.

Türgi plaanib osta 116 F-35 hävitajat ja on investeerinud selle tootmisesse 1,4 miljardit dollarit, ütles Erdoğan.