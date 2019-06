Vene senaator: START leppe saab päästa kui Trump oma sõna peab

«Et Vene ja USA presidendid andsid oma välispoliitikajuhtidele käsu alustada START-i osas konsultatsioone, on väga hea uudis, sest kui me kohe lepingu pikendamise üle kõnelusi ei alusta, leiame end keerulisest olukorrast,» ütles Džabarov.

Küsimusele kas Washington andis märku valmidusest lepingut pikendada vastas ta: «Seda on keeruline öelda. Minevikus on täheldatud, et härra Trump ütleb kohtumisel üht ja siis Washingtoni naastes tema või tema nõunikud võtavad selle tagasi.»

«Me loodame, et seda ei juhtu ja Trumpi väljendatud otsus on siiras. Mis puudutab Venemaa positsiooni, siis kahtlust ei ole: me oleme valmis lepingut pikendama, see on terve maailma huvides,» rääkis senaator.